Edremit'te, Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakfı Hizmete Girdi

07.12.2025 19:17  Güncelleme: 10:18
Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, vakfın bölgeye katkıları ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

(BALIKESİR) - Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, TAKSAV'ın açılışı amacıyla tören düzenlendi. Açılışa, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ile çok sayıda vatandaş  de katıldı.

Açılışta konuşma yapan Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, derneğin bölgeye önemli katkılar sunacağını belirterek, "Bu değerli oluşumun kültür, sanat ve toplumsal çalışmalar açısından bölgemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi. Erdil "Kültürün, sanatın ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik her çalışmayı desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. TAKSAV'a, bölgemize kazandırdıkları bu anlamlı merkez için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TAKSAV Kurucusu Oğuzhan Müftüoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Feray Aydoğan da yaptıkları konuşmalarda vakfın hedefleri ile toplumsal dayanışmanın önemini anlattı.

Açılışa; Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı, Altınoluk Alevi Kültür Derneği Başkanı, DİSK Genel-İş Balıkesir Şube yöneticileri, DİSK Dev Emekli-Sen Burhaniye ve Edremit Şube Başkanları, Tüm Emekli-Sen yöneticileri, Sol Parti Burhaniye ve Edremit İlçe Başkanları ile çok sayıda TAKSAV gönüllüsü katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Balıkesir, Edremit, Kültür, Vakıf, Sanat, Yerel, Son Dakika

