Taksim\'de 23 Nisan töreni

Taksim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri ve çocuklar katıldı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törenin sonunda ellerindeki Türk bayraklarıyla "23 Nisan kutlu olsun" diye haykıran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL