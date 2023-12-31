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Taksim'de Yılbaşı Devriyesi: Atlı Polisler Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Taksim'de Yılbaşı Devriyesi: Atlı Polisler Büyük İlgi Gördü

İstanbul Taksim'de yılbaşına saatler kala devriye gezen atlı polisler, İstiklal Caddesi'nde turistlerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim'de yoğunluk oluşurken, atlı polisler fotoğraf çektirmek isteyenlerle birlikte Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat polisleri tarafından korundu.

Taksim\'de Yılbaşı Devriyesi: Atlı Polisler Büyük İlgi Gördü
31.12.2023 - 20:33,
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İstanbul Taksim'de yılbaşına saatler kala devriye gezen atlı polisler, İstiklal Caddesi'nde devriye atarken turistlerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yeni yıla Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen birçok vatandaş bölgeye akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksimde yoğunluk oluştu. İstiklal Caddesi'nde devriye atan atlı polisler ise turistlerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Turistler ve vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen atlı polislere Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat polisleri eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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