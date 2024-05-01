Taksim Meydanı ve çevresi 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleriyle kapatıldı - Son Dakika
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Yerel

Taksim Meydanı ve çevresi 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleriyle kapatıldı

Taksim Meydanı ve çevresi 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleriyle kapatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirtmesi üzerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Kısıtlamaların getirilmesiyle meydan boş kaldı ve havadan dronla görüntülendi.

01.05.2024 11:16
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Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı. Tedbirler kapsamında 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmişti. Kısıtlamaların getirilmesinin ardından meydan boş kaldı. Meydanın boş hali ise dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taksim Meydanı ve çevresi 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleriyle kapatıldı - Son Dakika

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