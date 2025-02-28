Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Ramazan Mesajı

Talas Belediye Başkanı Yalçın\'dan Ramazan Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek İslam aleminin Ramazanı Şerifini tebrik etti. Yalçın, Ramazan ayının ruhuna uygun birlik ve beraberlik mesajı vererek, iftar sofralarında Talaslılarla buluşacaklarını belirtti.

28.02.2025 16:42  Güncelleme: 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, on bir ayın sultanı için bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazanı Şerifini tebrik etti.

Mesajında Ramazan ayının her türlü maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, "Bolluk bereket, rahmet mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan'a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın, mesajında Ramazan ayının ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını dile getirerek, Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait Mevlana Restoran'da günlük 300 kişilik iftar sofrasında Talaslılarla buluşma fırsatı bulacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Politika, Yerel, Yaşam, İftar, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:42:06. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.