Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın Şeffaf Oda Projesi Uluslararası Sempozyumda İlgi Gördü - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın Şeffaf Oda Projesi Uluslararası Sempozyumda İlgi Gördü

Talas Belediye Başkanı Yalçın\'ın Şeffaf Oda Projesi Uluslararası Sempozyumda İlgi Gördü
30.06.2025 11:15  Güncelleme: 11:17
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği 'Şeffaf Oda: Başkanla Baş Başa' uygulaması, Mısır'da düzenlenen IX. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda akademik bir başarı olarak tanıtıldı. Proje, yerel yönetimlerde şeffaflık ve vatandaş katılımı konularında önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yerel yönetim anlayışına getirdiği yenilikçi, katılımcı ve şeffaf yaklaşımıyla yalnızca Kayseri'de değil, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başkan Yalçın'ın vizyoner liderliğinde hayata geçirilen 'Şeffaf Oda: Başkanla Baş Başa' uygulaması; Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport Üniversty ev sahipliğinde, Mısır'ın İskenderiye şehrinde düzenlenen IX. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda büyük ilgi görerek bilimsel anlamda tescillendi.

Talas Belediyesi'nin örnek yerel yönetim projelerinden biri olan 'Şeffaf Oda: Başkanla Baş Başa' uygulaması; uluslararası akademik alanda büyük ilgi gördü. Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen IX. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunularak katılımcı yerel yönetim anlayışına katkı sundu. Projeye ilişkin Türkçe ve İngilizce özetler ise sempozyum kitapçığında yer aldı. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile yüksek lisans öğrencisi Mehmet Erdem Yağcıoğlu'nun ortak çalışması olan araştırma makalesi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Şeffaf Oda' uygulamasını akademik bir çerçevede inceledi. Çift kör hakem değerlendirmesinden başarıyla geçen çalışma, sempozyumda sunulmaya değer bulunarak, yerel yönetimlerde şeffaflık, vatandaş katılımı ve doğrudan iletişimin önemine vurgu yaptı. Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'nde kurulan 'Şeffaf Oda', vatandaşların yönetime doğrudan katılımını sağlayan yenilikçi bir model olarak dikkat çekiyor. Başkan Mustafa Yalçın'ın her çarşamba günü tam gün boyunca vatandaşlarla birebir görüştüğü bu uygulama, hesap verebilirlik, erişilebilirlik ve katılımcılık ilkeleriyle yerel yönetime yeni bir soluk getiriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 200 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda 'Şeffaf Oda' projesi büyük ilgi gördü. Talas Belediyesi'nin bu özgün uygulaması, yerel yönetimlerde şeffaflık ve katılım ilkelerini temel almasıyla, uluslararası düzeyde örnek gösterildi.

"Bu gurur hepimizin"

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, uygulamanın uluslararası alanda tanınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi;

"Şeffaf Oda, vatandaşımızla aramızdaki bağı güçlendiren, yönetime katılımı esas alan çok özel bir uygulama. Bu projenin akademik bir başarıya dönüşmesi ve uluslararası bir sempozyumda sunulması, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Talas Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak uygulamaya konulan 'Şeffaf Oda', 93 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi Meydan Parkı girişindeki şeffaf çadırda haftalık olarak sürdürülüyor. Bu doğrudan iletişim ve çözüm odaklı yönetim modeli, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası platformda da yerel yöneticilere ilham veren bir örnek olarak değerlendiriliyor. Talas Belediyesi'nin bu başarılı girişimi, vatandaşla iç içe, demokratik ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışının küresel ölçekte de değer gördüğünün açık bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın Şeffaf Oda Projesi Uluslararası Sempozyumda İlgi Gördü - Son Dakika

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