Talas Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarını Tamamladı

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na az bir süre kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı. Camiler, mezarlıklar ve ilçe genelindeki temizlik ve çevre düzenlemesi hazırlıkları yapıldı.

14.06.2024 10:18
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Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na az bir süre kala ilçede bayramın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Bayram öncesi çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemesi hazırlıklarını yaptı. Bayram öncesi ilk olarak camilerde geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarla camiler genel temizliğin yanında, virüslere karşı ilaçlandı, halılar yıkandı, kitaplıklardan mihraplara kadar her alan detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere ayrıca güzel kokular sıkıldı. Öte yandan ilçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar kesilip yerlerdeki dallar toplanırken, mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları tamamlanarak bayram ziyaretine hazırlandı. İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda ise, birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçe bayrama hazır hale getirildi. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar özel temizlik malzemeleri kullanılarak yıkanırken kaldırımlar başta olmak üzere yabani otların yoğun olduğu yerler ilaçlanarak otlardan arındırıldı. Ayrıca fırtına ve rüzgardan kalan kurumuş otlar, kuru ağaç dalları ve hafriyatlar da taşınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Bunların yanı sıra, basınçlı yıkama ve mini yol süpürme aracıyla dar ve küçük yerlerin yanında yol üzerindeki girintili bölgeler de temizlenerek özenli bir temizlik işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca zabıta ekipleri de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için vardiya halinde çalışma programladı. Talaslı vatandaşlar ihtiyaç halinde 0352 437 00 55 numaralı telefonla istek ve şikayetlerini bildirebilir.

Öte yandan her birinde veteriner hekimin bulunduğu kurban kesim alanları belli oldu. Buna göre Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı, Cemil Baba Mezarlığı arkası Sosyete Pazarı ile Reşadiye Kurban Kesim Yerinde vatandaşlar kurbanlarını kesebilecek. Bunların dışındaki yerlerde kurban kesimine izin verilmeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi Bayram Öncesi Temizlik Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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