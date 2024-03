Talas Belediyesi Menekşe Sitesi\'nin Temelini Attı

Yerel

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Menekşe Sitesi'nin temeli atıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Dirençli binalar kentsel dönüşümle mümkün oluyor" dedi.

İlçeye bağlı Halef Hoca Caddesi'nde düzenlenen temel atma törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, daire hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Depreme karşı alınacak tedbirlerin en başında dirençli binalar yapmak gerektiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Dirençli binalar kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyelerimiz bu konuda olağanüstü çabalar gerçekleştiriyor. Teşviklerin haddi hesabı yok. 30-40 yıl önce aldığımız bir aracımızı galeriye götürüp, yenisini ver diyoruz ve alıyoruz. Kentsel dönüşümde onun gibi daireye daire veriliyor. Bu nasıl oldu? Hükümetimiz belediyeler talimat verdi. Emsal artışı yaptık. Bunun üzerine ev sahiplerinden eğer katlarda ya da metrekarelerde fark yoksa hiçbir fark olmadan taze ev ile eski ev değişmiş oldu. Burası galiba 1990 yılında yapılmış. Ancak 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra değişen imar yönetmeliğinden sonra binalar gerçekten sağlam oldu. Çok fazla kontrol altında oldu. Yapı denetim firmaları devreye girdi. O nedenle 1999 senesinden sonra yapılan binalarda da ağır hasar ya da orta hasar olmadı. Şimdi dirençli kentler için kentsel dönüşüm, yaşanabilir mekanlar için kentsel dönüşüm, şehirlerimizin geleceği için kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız oldu. Talas'ta son 5 yıl içerisinde 1 milyon metrekareyi kapsayan 41 farklı alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Burada 2 bin 303 riskli konutun yıkımı gerçekleşti. Buna karşılık 96 binada 3 bin 209 konut ve 343 işyeri yapıldı. Bu yapılarda hak sahiplerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Kayseri Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise, "2013 yılında ilk kez kentsel dönüşüm kanununun çıkmasıyla beraber Talas Belediye'miz bu konuda hep öncülük yapmıştır. Kentsel dönüşüm kanunu çıktığında Kayseri'de ilk kez Talas ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Bununla birlikte vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kanununun kendilerine ne kadar büyük haklar tanıdığını ve devlet imkanlarıyla kendi evlerini sağlıklı, güvenilir bir hale getirerek, yaşamlarını sürdürmek için ne kadar önemli olduğunu gördüler. O günden bugüne de hiç hız kesmeden başkanım ve Talas Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına devam etti" şeklinde konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, "Dünyaya geldik ve yaşayacağız. Bunun içinde bir mekan lazım. Bunun içinde binalar yapıyoruz. Ancak yaptığımız her binanın da bir ömrü var. İlelebet içerisinde yaşama şansımız yok. Dolayısıyla binaları yenilememiz gerekiyor. Buda tabi ki kentsel dönüşümle olacak bir şey. Kentsel dönüşümle daha konforlu binalarda ailecek yaşamımızı sürdüreceğiz. Ancak ondan daha önemlisi depreme daha dayanıklı, kendimizi daha güvenli hissedeceğimiz bir mekan içerisinde yaşamımızı sürdüreceğiz. Her an her yerde deprem olabilir gibi düşünmemiz ve tüm yaşamımızı ona göre düzenlememiz gerekiyor. Kentsel dönüşümde mülk sahiplerinin kendi gayretleriyle olmuyor. Bir taraftan belediyenin diğer bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün ortak çabasıyla oluyor. El birliğiyle bunları yapıp, sonuçlandırmak gerekiyor" diye konuştu.

Talas'taki çalışmalarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Güzel Talas'ımızı daha güzel bir konuma getirmek için önceki dönemde Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın, daha önceki dönemde diğer belediye başkanı kardeşlerimizin yapmış oldukları güzel çalışmalara bu dönemde Mustafa Başkanımız adeta mührünü vururcasına hizmetlerle buluşturdu. Sadece kentsel dönüşüm değil, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve gençlere yönelik gayretleriyle adeta gönülleri fethetti. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bu arada Kayseri genelinde 16 ilçe dahil özelde de Melikgazi'miz, Talas'ımız, Kocasinan'ımız, Hacılar'ımız ve İncesu'muzda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları mührünü vuracak şekilde boyut kazandı."

Konuşmaların ardından dua edilerek, Menekşe Sitesi'nin temeli atıldı. - KAYSERİ