Talas Belediyesi\'nden Acil Durum Konteynerleri ile Deprem Hazırlığı

13.08.2025 13:20  Güncelleme: 13:22
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Talas Belediyesi, vatandaşların evlerinde yaşadığı olası acil durumlara karşı acil durum konteynerleri geliştirdi. Başkan Yalçın, bu uygulamanın depremle yaşamayı öğrenmekte ve hazırlıklı olmanın önemini vurguladığını belirtti.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların evlerini terk ederek geceyi sokakta geçirmesi, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kapsamda, muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olmanın önemi artarken, Talas Belediyesi'nin hayata geçirdiği acil durum konteynerleri uygulaması bu konuda örnek çalışma olarak dikkat çekiyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Balıkesir Sındırgı merkezli depremin ardından yaptığı açıklamada, Talas Belediyesi olarak deprem hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yalçın, "Yaşanan son sarsıntı, depremle yaşamayı öğrenmemiz ve her an hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Talas Belediyesi olarak biz de ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz acil durum konteynerlerimizle muhtemel bir sarsıntı veya afette vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyacağı kurtarma, barınma, gıda ve hijyen malzemelerini temin etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

3 büyük mahallede konteyner

Başkan Yalçın, konteynerlerin, nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin ise altıncı büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin kolayca ulaşabileceği Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve bir diğer büyük mahalle olan Yenidoğan Mahallesi'ndeki Anneler Parkı'na yerleştirildiğine vurgu yaptı.

Başkan Yalçın "Üç büyük mahallemizin merkezi noktalarına konumlandırdığımız konteynerlerimiz, ihtiyaç halinde hızlıca devreye alınabilecek durumda. Önceliğimiz, nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerimizde vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Bunların sayısını ilerleyen günlerde artıracağız" diye konuştu.

İçinde her şey var

Konteynerlerin içeriği hakkında da bilgi veren Başkan Yalçın, "Konteynerlerimizde kurtarma araç gereçleri, battaniye, su, temel gıda maddeleri, ilk yardım çantası, hijyen malzemeleri ve el feneri gibi hayati önem taşıyan malzemeler bulunuyor. Amacımız, deprem anında evleri hasar gören veya güvenli bir alana ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza geçici bir barınma imkanı sunmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak" dedi.

Örnek proje

Talas Belediyesi'nin bu projesi, muhtemel bir depremde hızlı ve etkin müdahale imkanı sunması açısından büyük önem taşıyor. Talas Belediyesi'nin bu örnek çalışması, diğer belediyeler için de bir model teşkil ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

