Talas Belediyesi Özel Eğitim Alanını Satışa Çıkardı

Talas Belediyesi tarafından verilen ilanla, Zincidere Mahallesi'nde bulunan 4 bin 99 metrekare yüzölçümüne sahip özel eğitim alanı kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı.
Talas Belediyesi tarafından verilen ilanda şu ifadelere yer verildi:
"Mülkiyeti Talas Belediyesi'nin iştiraki Talas İmar İletişim Eğitim Kültür Sanat Sağlık Spor Gıda Tem. Bak. Onar. Kiralama Özel Güv. San. Tic. A.Ş.'ye ait taşınmazın 2886 sayılı kanunun 37'inci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır. İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan toplantı salonunda encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup, 02.10.2024 Çarşamba günü saat 15.00'de başlayacak ve ilandaki sırayla devam edecektir." - KAYSERİ
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