Talas Belediyesi personeli simülasyonda takla atarak emniyet kemerinin önemini gördü - Son Dakika
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Talas Belediyesi personeli simülasyonda takla atarak emniyet kemerinin önemini gördü

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Talas Belediyesi personeli simülasyonda takla atarak emniyet kemerinin önemini gördü
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Talas Belediyesinde düzenlenen güvenli sürüş eğitiminde personel, yaklaşık 30 kilometre hızla takla atan aracı simülasyonda deneyimleyerek emniyet kemerinin önemini gördü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde trafik kuralları ve kemer kullanımı anlatıldı.

Talas Belediyesinde düzenlenen güvenli sürüş eğitiminde, yaklaşık 30 kilometre hızla takla atan aracı simülasyonda deneyimleyen personel, emniyet kemerinin hayati önemini bizzat gördü.

Talas Belediyesinde hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine yönelik güvenli sürüş ve trafik eğitimi düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, trafik kuralları, araç hakimiyeti ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Kaza riskine karşı uygulamalı eğitim

Talas Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kazalarda insan faktörüne dikkat çekilerek sürücülerin kurallara uymaları istendi. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı Talas'ta dikkatli sürüşün önemi vurgulandı.

Teorik eğitimin ardından belediye hizmet binası önünde kurulan simülasyon aracına binen personel, düşük hızda takla atan araçta kaza deneyimi yaşadı. Deneyim sonrası personel, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendiklerini belirterek eğitime katkı sunanlara teşekkür etti.

Doğramacı: "Bu eğitimleri önemsiyoruz"

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, personelin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Amacımız, hizmet araçlarımızın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak. Hepiniz bu araçları kullanarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Güncel bilgilerle sürüş kalitenizi artırmak istiyoruz. Bu eğitime verdiğimiz önem, kendimize verdiğimiz önemdir." dedi.

Doğramacı, eğitime destek veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Talas BelediyesiGüvenlikOtomobilTrafikEğitimYerelSon Dakika

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