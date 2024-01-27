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Talas Belediyesi Yarıyıl Tatili Programında 'Dijital Baba' Konferansı Düzenledi - Son Dakika
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Talas Belediyesi Yarıyıl Tatili Programında 'Dijital Baba' Konferansı Düzenledi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatili programında bilişimci yazar Orhan Toker, 'Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak' konulu bir konferans verdi. Programa çocuklar ve ebeveynler yoğun ilgi gösterdi.

Talas Belediyesi Yarıyıl Tatili Programında \'Dijital Baba\' Konferansı Düzenledi
27.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:51
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Talas Belediyesi tarafından yarıyıl tatili programları çerçevesinde düzenlenen programda 'Dijital Baba' olarak bilinen bilişimci yazar Orhan Toker, Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak konulu bir konferans verdi.

Sömestr tatilinin etkin ve verimli geçirilmesi amacıyla Talas Belediyesi ile Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) Erdemlerimize Varız (ERVA) Projesi işbirliğiyle Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen programa çocuklar ve ebeveynleri akın etti. Salonun dolduğu programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, bir hayal olarak başlayan ERVA projesinin şimdi eğitimler ve spor salonlarıyla toplumun her kesimine yayıldığını belirterek katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyecilikte artık yol, kaldırım, asfalt yapmanın ötesinde işler yaptıklarını ifade ederek; "Şehirleri imar ederken gönülleri de imar ediyoruz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla bir araya gelerek kültür, sanat ve sosyal sorumluluk programları düzenliyoruz. Şükürler olsun bu konuda Talasımız daha fazla öne çıkıyor" dedi. "Bugün değerli Orhan Hocamızdan çok istifade edeceğimizi düşünüyorum" diyen Başkan Yalçın şöyle konuştu;

"Bu programa gönüllü gelen insanların artık birileri tarafından dizayn edilmelerine karşı koymak üzere donanmak istediklerini memnuniyetle görüyorum. Yakın zamana kadar olmayan bir z kuşağı tanımlaması ortaya çıktı. Gençlerimizi tanımlarken şöyle olsun der gibi gayriinsani, gayri teknik, gayri toplumsal durumlara götürmek isteyen bir grup var. O nedenle bugün buralara giden yollarda hangi teknolojik araçlar kullanılıyor bunları öğreneceğiz. Hocamıza yoğun programlarının arasında geldiği için çok teşekkür ediyorum."

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, Türkiye'de üniversitelerin artık halkla bütünleşen, kapılarının topluma açık olduğu mekanlar haline geldiğini kaydederek; "Özellikle Talas Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi ile güzel çalışmalar yapıyoruz. Gerek mekansal gerekse akademik işbirliği çalışmaları yapılıyor." diye konuştu. Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, dijital dünyada çocuk ve ebeveyn olmak konusunun çok önemli olduğunu dile getirerek, konuğun da çok önemli olduğunu söyledi. Tekeş, ERVA projesi hakkında bilgiler vererek, "16 ilçede 100 okulda 40 binden fazla öğrencimize değerler eğitimi veriyoruz. Üçüncü ayımızdayız. Her ayın sonunda bir aile semineri düzenliyoruz. Bunun yanında spor okullarımız da var. Her mahallede bir spor okulu şeklinde yola çıktık. Şu ana kadar 18 spor okulu açtık. Amacımız temel değerlerimizi eğitimlerle gençlerimize ve çocuklarımıza vermeye çalışmak. ERVA şu anda Türkiye'ye örnek bir projedir." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Dijital Baba olarak bilişimci yazar Orhan Toker, sahneye çıkarak söyleşisini gerçekleştirdi. Toker, yaklaşık bir saat süren söyleşide çocukları teknolojik cihazlarla baş başa bırakmamanın, ebeveynlerle birlikte o cihazları izlemenin önemine örneklerle dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Program Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, bilişimci yazar Orhan Toker'e çiçek ve plaket takdim etmesiyle tamamlandı.

Toker, söyleşisinin ardından okurlarına Dijital Baba'dan Mesaj Var kitabını imzalayarak hatıra fotoğrafı çekindi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Yarıyıl Tatili Programında 'Dijital Baba' Konferansı Düzenledi - Son Dakika


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