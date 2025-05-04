Talas'ta 1 Mayıs Coşkusuyla 'Grup Şantiye' Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas'ta 1 Mayıs Coşkusuyla 'Grup Şantiye' Konseri

Talas\'ta 1 Mayıs Coşkusuyla \'Grup Şantiye\' Konseri

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde, kendi personelinden oluşan 'Grup Şantiye' konseri büyük ilgi gördü. Katılımcılar, emekçilerin sahnedeki yeteneklerini takdir ederek unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirttiler.

04.05.2025 10:39  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen ve belediyenin kendi bünyesinden çıkan 'Grup Şantiye'nin sahne aldığı muhteşem konser, Kayseri'de adeta bir müzik ve dayanışma rüzgarı estirdi. Konser sona erdi ancak bıraktığı derin izler, gurur dolu anlar ve sahnedeki emeğin sesleri şehrin dört bir yanında yankılanmaya devam ediyor.

Emekçinin alın terinin, dayanışmanın ve birlikteliğin coşkuyla kutlandığı özel günde, sahneye çıkanlar sıradan müzisyenler değil, bizzat Talas'ın inşasında, hizmetinde gece gündüz demeden çalışan 'emek kahramanları'ydı. 'Grup Şantiye' adıyla ilk kez geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkan bu yetenekli ekip, profesyonel sahne performansları ve içten şarkılarıyla dinleyenleri adeta mest etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan isimler de konserin ve sahnedeki emekçilerin oluşturduğu etkiyi vurguladı. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Sedat Anda, o günkü tablodan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi; "Bu özel günde böylesine güzel bir programa imza atan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibine çok teşekkür ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü kutluyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sözlerine; "Değerli gönül dostlarım, işçi kardeşlerim, mesai arkadaşlarım" şeklinde başladı. Başkan Yalçın, belediyeciliğin sadece fiziksel hizmet olmadığını, aynı zamanda gönül bağı kurmak olduğunu hissettiren konuşmasında, emekçilerin fedakarlığına dikkat çekerek; "Bizler geceyi gündüze katan, vakti çok iyi kullanan, gönlümüzle insanlara hizmet eden kurumlarız. Belediyecilik böyle bir şey. Deprem oldu ilk önce biz yardıma koştuk. Korona oldu yine ilk biz olaya sahiplendik. Evlerindeki insanların temizliğinden ulaşımına, vefa destek gruplarından her şeye biz yetiştik. O nedenle sizlerin gönül gücünü kutluyorum" dedi. Başkan Yalçın, 'Grup Şantiye'nin kendi personelinden oluştuğunu büyük bir keyifle anlatarak; "Sahnedeki sanatçı kardeşlerim bizim personelimiz. Onların bu güzel çalışmaları bana da sürpriz oldu. Bir gün Grup Şantiye diye karşıma çıktılar ve ben bu işten çok keyif aldım. Kendilerini kutluyorum. Bütün çalışanlarımızın günlerini tebrik ediyorum. Emek bizim işimiz. Buradaki tablo emeğe saygının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da 'Grup Şantiye'nin sahnedeki yeteneğine kayıtsız kalamadı. Performansı hayranlıkla izleyen Hulusi Akar, duygu ve düşüncelerini; "Notasıya, şarkısıyla, türküsüyle, vurgusuyla sesiyle Türkiye çapında, Türkiye klasında müthiş bir orkestra. Dolayısıyla ne kadar övünsek azdır. İşçi kardeşlerimizin işçileri temsilen bu kadar yüksek seviyede iş ortaya çıkarmaları bizim için ayrıca bir onurdur. Kendilerini kutluyorum" diye belirtti.

Vatandaşlardan tam not

Konseri izleyen binlerce vatandaş da o günün büyüsüne kapıldıklarını belirterek duygularını coşkuyla paylaştı. Kimi, "Belediye çalışanlarının bu kadar yetenekli olması inanılmaz" derken, kimi de "Emek bayramını böyle coşkulu, böyle içten bir konserle kutlamak harikaydı. Kendi emekçilerimizin sahne alması gurur vericiydi." ifadelerini kullandı. Bir başkası ise, "Uzun zamandır böyle keyifli bir konser izlememiştim. Grup Şantiye'nin enerjisi salonu ısıttı. Gerçekten büyük keyif aldık, unutulmaz bir gündü." şeklinde hislerini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Kültür Sanat, kayseri, 1 Mayıs, Emekçi, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta 1 Mayıs Coşkusuyla 'Grup Şantiye' Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:20:02. #7.13#
SON DAKİKA: Talas'ta 1 Mayıs Coşkusuyla 'Grup Şantiye' Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.