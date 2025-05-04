Talas\'ta 1 Mayıs Coşkusuyla \'Grup Şantiye\' Konseri

Talas Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen ve belediyenin kendi bünyesinden çıkan 'Grup Şantiye'nin sahne aldığı muhteşem konser, Kayseri'de adeta bir müzik ve dayanışma rüzgarı estirdi. Konser sona erdi ancak bıraktığı derin izler, gurur dolu anlar ve sahnedeki emeğin sesleri şehrin dört bir yanında yankılanmaya devam ediyor.

Emekçinin alın terinin, dayanışmanın ve birlikteliğin coşkuyla kutlandığı özel günde, sahneye çıkanlar sıradan müzisyenler değil, bizzat Talas'ın inşasında, hizmetinde gece gündüz demeden çalışan 'emek kahramanları'ydı. 'Grup Şantiye' adıyla ilk kez geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkan bu yetenekli ekip, profesyonel sahne performansları ve içten şarkılarıyla dinleyenleri adeta mest etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan isimler de konserin ve sahnedeki emekçilerin oluşturduğu etkiyi vurguladı. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Sedat Anda, o günkü tablodan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi; "Bu özel günde böylesine güzel bir programa imza atan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibine çok teşekkür ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü kutluyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sözlerine; "Değerli gönül dostlarım, işçi kardeşlerim, mesai arkadaşlarım" şeklinde başladı. Başkan Yalçın, belediyeciliğin sadece fiziksel hizmet olmadığını, aynı zamanda gönül bağı kurmak olduğunu hissettiren konuşmasında, emekçilerin fedakarlığına dikkat çekerek; "Bizler geceyi gündüze katan, vakti çok iyi kullanan, gönlümüzle insanlara hizmet eden kurumlarız. Belediyecilik böyle bir şey. Deprem oldu ilk önce biz yardıma koştuk. Korona oldu yine ilk biz olaya sahiplendik. Evlerindeki insanların temizliğinden ulaşımına, vefa destek gruplarından her şeye biz yetiştik. O nedenle sizlerin gönül gücünü kutluyorum" dedi. Başkan Yalçın, 'Grup Şantiye'nin kendi personelinden oluştuğunu büyük bir keyifle anlatarak; "Sahnedeki sanatçı kardeşlerim bizim personelimiz. Onların bu güzel çalışmaları bana da sürpriz oldu. Bir gün Grup Şantiye diye karşıma çıktılar ve ben bu işten çok keyif aldım. Kendilerini kutluyorum. Bütün çalışanlarımızın günlerini tebrik ediyorum. Emek bizim işimiz. Buradaki tablo emeğe saygının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da 'Grup Şantiye'nin sahnedeki yeteneğine kayıtsız kalamadı. Performansı hayranlıkla izleyen Hulusi Akar, duygu ve düşüncelerini; "Notasıya, şarkısıyla, türküsüyle, vurgusuyla sesiyle Türkiye çapında, Türkiye klasında müthiş bir orkestra. Dolayısıyla ne kadar övünsek azdır. İşçi kardeşlerimizin işçileri temsilen bu kadar yüksek seviyede iş ortaya çıkarmaları bizim için ayrıca bir onurdur. Kendilerini kutluyorum" diye belirtti.

Vatandaşlardan tam not

Konseri izleyen binlerce vatandaş da o günün büyüsüne kapıldıklarını belirterek duygularını coşkuyla paylaştı. Kimi, "Belediye çalışanlarının bu kadar yetenekli olması inanılmaz" derken, kimi de "Emek bayramını böyle coşkulu, böyle içten bir konserle kutlamak harikaydı. Kendi emekçilerimizin sahne alması gurur vericiydi." ifadelerini kullandı. Bir başkası ise, "Uzun zamandır böyle keyifli bir konser izlememiştim. Grup Şantiye'nin enerjisi salonu ısıttı. Gerçekten büyük keyif aldık, unutulmaz bir gündü." şeklinde hislerini dile getirdi. - KAYSERİ