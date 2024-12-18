Talas\'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor

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Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı yine dolu dolu sürüyor. Seminerlerin üçüncüsünde gazeteci yazar Osman Gerçek, 20 Aralık Cuma günü gençlerle bir araya gelecek.

Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Talas Belediyesi'nin başlattığı yepyeni bir program olan Yazar Okulu Seminerleri programı ara vermeden devam ediyor.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programının üçüncü haftadaki konuğu gazeteci yazar Osman Gerçek olacak.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde 20 Aralık Cuma günü saat 14.00'te başlayacak programda medya, gazete, kitap yazarlığı ve gezi-hatıra dalında bilgiler aktarılacak.

Aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi'nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - KAYSERİ