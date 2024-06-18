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Talihsiz kartal, yılanın avı oldu

Yılan kartalı boğmaya çalıştı

Kartalı boğan yılan görenleri şaşırttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir yılan tarafından boğulan kartal tüm çabalarına rağmen kaçamazken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Alpu ilçesinin Güroluk mahallesindeki topraklık alanda bir yılan kartalı yakaladı. Yılan, kartalı sıkı sıkıya sararak hareket etmesini engelledi. Kartalın uçmaya çalışmasına da müsaade etmeyen yılan, talihsiz yırtıcı kuşu tüm çırpınışlarına rağmen serbest bırakmadı. Bir anlığına havalanır gibi olan kartalı daha da sararak nefesini kesen yılan onu otların arasına düşürerek avı haline getirdi. Yaşanan ilginç olay görenleri hayrete düşürürken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına aldı.