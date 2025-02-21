Tanju Özcan: 'Halkımızın önemli bir kesimi beni ülke yönetiminde görmek istiyor' - Son Dakika
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Yerel

Tanju Özcan: 'Halkımızın önemli bir kesimi beni ülke yönetiminde görmek istiyor'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayları arasında yapılan ankette ilk 3'te yer aldığını belirterek, halkın kendisini ülke yönetiminde görmek istediğini vurguladı.

21.02.2025 17:33  Güncelleme: 17:35
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Tanju Özcan: "Halkımızın önemli bir kesimi yeni süreçte beni ülke yönetiminde görmek istiyor"

BOLU - CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla alakalı yapılan bir ankette ismi ilk 3'te çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Halkımızın önemli bir kesimi yeni süreçte beni ülke yönetiminde görmek istiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında yapılan bir ankette Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk 3 isim arasında yer aldı. İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'ın hemen ardından listede ismi çıkan Tanju Özcan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Halkımızın önemli bir kesimi yeni süreçte beni ülke yönetiminde görmek istiyor"

Sonuçları görünce hem mutlu olduğunu hem de heyecanlandığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Anket sonuçlarını bende gördüm. Her siyasetçi gibi bu anketin sonuçları beni hem mutlu etti hem de heyecanlandırdı. Çünkü Türkiye'nin gündeminde olan iki değerli belediye başkanımızla birlikte halkımızın önemli bir kısmının beni bir yerlerde görmek istemesi beni mutlu etti. Üzerimdeki sorumluluğu da artırdı. Buradan şu mesajı aldım. Demek ki benim yıllardır söyleyegeldiğim ve yürüttüğüm politikalar halkın bir kesiminde ciddi bir destek bulmuş. Bunu net olarak görmüş oldum. Bundan sonraki süreçte de aynı çizgide yoluma devam edeceğim. Bu anket şunu gösteriyor; halkımızın önemli bir kesimi yeni süreçte beni ülke yönetiminde görmek istiyor. Halk beni nerede görmek istiyorsa bende bu doğrultuda adımlar atmaktan çekinmeyeceğimi kamuoyuyla paylaşıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tanju Özcan: 'Halkımızın önemli bir kesimi beni ülke yönetiminde görmek istiyor' - Son Dakika

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