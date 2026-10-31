Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı'nda ILS'in 31 Ekim itibarıyla kurulmadığını söyledi - Son Dakika
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Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı'nda ILS'in 31 Ekim itibarıyla kurulmadığını söyledi

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Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı\'nda ILS\'in 31 Ekim itibarıyla kurulmadığını söyledi
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Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı\'nda ILS\'in 31 Ekim itibarıyla kurulmadığını söyledi
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı'ndaki uçuş gecikmeleri ve yönlendirmeler nedeniyle Bakanlığa tepki gösterdi. Tanrıkulu, ILS'in 2026'nın ilk yarısında kurulacağı sözünü hatırlatıp 31 Ekim itibarıyla kurulmadığını belirtti.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı'nda yaşanan uçuş gecikmeleri ve başka havalimanlarına yönlendirmeler üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na tepki gösterdi. Bakanlığın ILS sisteminin 2026 yılının ilk yarısında kurulacağını bildirdiğini hatırlatan Tanrıkulu, "Bugün 31 Ekim. İlk yarının üzerinden dört ay geçti. Ancak ILS cihazı hala kurulmuş değil" dedi.

Diyarbakır Havalimanı önünde açıklama yapan Tanrıkulu, ana pistin bakıma alınmasının ardından kullanılan yedek pistte Aletli İniş Sistemi (ILS) bulunmaması nedeniyle geçen yıl da uçuşlarda aksaklıklar yaşandığını söyledi. Tanrıkulu, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun daha önce verdiği yanıtta sistemin 2026 yılının ilk yarısında kurulmasının öngörüldüğünü bildirdiğini hatırlattı.

Konuya ilişkin konuşan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Diyarbakır Havalimanı'ndayım. Yine gecikmeler yaşanıyor, uçaklar Diyarbakır'a inemiyor ve başka havalimanlarına yönlendiriliyor. Geçen yıl da aynı sorunu çok ağır biçimde yaşadık. Havalimanının ana pisti bakıma alındı. Ancak yedek pistte gerekli Aletli İniş Sistemi (ILS) cihazının bulunmadığı ortaya çıktı. Kötü hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi veya başka şehirlere yönlendirildi. Yolcular büyük mağduriyet yaşadı.

O dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanına soru önergeleri verdik. Yedek piste neden önceden ILS cihazı kurulmadığını, kaç uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiğini ve bu eksikliğin neden giderilmediğini sorduk. Bakan Abdulkadir Uraloğlu verdiği yanıtta, ILS cihazının 2026 yılının ilk yarısında tesis edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. 2026 yılının ilk yarısı ne zaman sona erdi? Haziran ayında. Bugün 31 Ekim. İlk yarının üzerinden dört ay geçti. Ancak ILS cihazı hala kurulmuş değil.

Geçen yıl bu cihazın maliyetini de sordum. Yaklaşık 1 milyon dolar olduğu ifade edilmişti. Mesele para değil. Mesele, bu havalimanının Diyarbakır'da olması. Diyarbakır'ın sorunlarının sahipsiz bırakılması, gerekli planlamaların zamanında yapılmaması ve kimsenin bu sorumluluğu üstlenmemesi.

Şimdi buradan, Diyarbakır Havalimanı'nın önünden bir kez daha Sayın Bakana soruyorum: Sayın Bakan, bu yanıt sizin değil mi? ILS cihazının 2026 yılının ilk yarısında kurulacağını siz söylemediniz mi? Peki bugün neden uçaklar Diyarbakır'a inemiyor? Bu gecikmenin sebebi nedir? Kim sorumludur? Sayenizde Diyarbakır'da hava trafik kontrol memuru olduk. Her gün uçuşları, gecikmeleri, yönlendirmeleri takip etmek ve vatandaşlara açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Sayın Bakan, bu soruların cevabını vermek, yaşanan aksaklıkların nedenlerini araştırmak ve sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapmak sizin göreviniz. Bundan kaçamazsınız. Diyarbakır halkını ve yolcuları bu mağduriyetle baş başa bırakmayın. Verdiğiniz sözün gereğini yerine getirin. Bu soruna derhal çözüm bulun ve kamuoyunu bilgilendirin."

Kaynak: ANKA
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