Tarhana Kurutma Telaşı Vatandaşların ve Sürücülerin Tepkisine Neden Oldu - Son Dakika
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Tarhana Kurutma Telaşı Vatandaşların ve Sürücülerin Tepkisine Neden Oldu

Tarhana Kurutma Telaşı Vatandaşların ve Sürücülerin Tepkisine Neden Oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte kış sofralarının vazgeçilmesi olan tarhana yapımı başlarken, tarhanaların güneşte kurutulmak için cadde ve sokaklarda yol kenarına gelişigüzel serilmesi vatandaşların ve sürücülerin tepkisine neden oldu. Bu durum üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek tarhanaların yol kenarlarından kaldırılmasını sağladı ve aksi davrananlara cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

27.07.2024 15:27
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaz mevsimi ile birlikte kış sofralarının vazgeçilmesi olan "tarhana" yapım telaşı başlarken, tarhanaların güneşte kurutulmak için cadde ve sokaklarda yol kenarına gelişigüzel serilmesi vatandaşların ve sürücülerin tepkisine neden oldu.

Tarhanaların güneşte kurutulmak üzere mahallelerde cadde ve sokaklar üzerinde yol kenarlarına gelişigüzel olarak serilmesi nedeniyle birçok kişi araçlarıyla geçiş yapamadıklarını savunup polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler verilen adreslere giderek yol kenarlarına serilen tarhanaları kaldırttı. Ekipler, ulaşımın kapanmasına yol açtığı için yol kenarlarına tarhana serilemeyeceği uyarısında bulunurken, aksi davrananlara cezai işlem uygulanacağı hatırlatması yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA

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