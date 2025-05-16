Tarihi anlaşmaya GİBTÜ\'den destek

Suriye'nin başkenti Şam'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Mervan el-Halabi arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanında işbirliği ve ortak üniversite kurulmasını öngören protokol imzalandı. Törende GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de hazır bulundu. Rektör Demir, "Bilgi ve tecrübemizle sürecin aktif paydaşı olacağız. Bölgesel barışa ve akademik kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, başkent Şam'da Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halabi ile yükseköğretim alanında anlaşmalar imzalamak üzere bir araya geldi. Bakanlıktaki görüşmeye Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Türkiye'den Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, bazı üniversitelerin rektörleri, YÖK başkan vekilleri, başkan danışmanı, bilgi işlem ve dijitalleşme daire başkanları katıldı.

GİBTÜ'den bölgesel barışa ve akademik kalkınmaya katkı

Türkiye ile Suriye'nin, yükseköğretim alanında yaptığı işbirliği protokolünü değerlendiren GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi'nin daveti üzerine Şam'da gerçekleştirilen resmi temaslar kapsamında, iki ülke arasında yükseköğretim alanında stratejik öneme sahip bir protokole imza atıldı. Türkiye-Suriye Üniversitesi'ni kurmak üzere Suriye Hükümeti ile mutabık kalındı. Öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini artıracak ortak projeler ve değişim programları planlanıyor. Suriye üniversitelerinin bilişim altyapılarını güçlendirmek için teknolojik destek sağlanacak. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) olarak, bilgi ve tecrübemizle sürecin aktif paydaşı olacağız. Bölgesel barışa ve akademik kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye ortak üniversite kuruyor

İmza protokolünün ardından konuşan Özvar, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından önemli bir protokol imzalandığını belirtti. Şam'da kurulması planlanan Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin protokolün en dikkati çeken maddelerin biri olduğunu belirten Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi doğrultusunda başlatılan bu girişimin, iki ülkenin de ortak vizyonu olarak öne çıktığını vurguladı. Özvar, "Suriyeli muhataplarımız da bu projeye tam destek veriyor. Üniversitenin kuruluş çalışmaları çok yakında başlayacak" dedi.

İşbirliği süreci resmen başladı

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim alanında iki ülke arasında kapsamlı işbirliği sürecinin resmen başladığını belirterek, "Diploma tanıma konusunda anlaşma sağlandı, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Suriyeli öğrencilerin diplomaları Suriye tarafından tanınacak" şeklinde konuştu Özvar, ikinci önemli başlığın Suriye'deki üniversitelerin dijital dönüşüm sürecine Türkiye'nin sağlayacağı katkılar olduğunu dile getirdi.

Suriyeli üniversiteler dijital altyapıdan istifade edebilecek

Türk üniversitelerinin, Suriyeli yükseköğretim kurumlarının bilişim altyapısının güçlendirilmesine destek vereceğini ifade eden Özvar, "Yükseköğretim bilgi sistemimizin Suriye'deki üniversiteler tarafından da kullanılması için gereken adımlar atılacak. Bu sayede Suriyeli üniversiteler dijital altyapıdan istifade edebilecek" şeklinde konuştu.

Yeniden doğuş ve tarihi bir adım

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halabi de YÖK ile imzalanan işbirliği protokolünün, Suriye'nin yükseköğretim sistemi açısından "yeniden doğuş ve tarihi bir adım olduğunu" söyledi. Protokolün gelecek dönemde Suriye yükseköğretim sisteminde önemli bir gelişim ve kalkınma aşamasına zemin hazırlayacağını vurgulayan Halabi, "Özellikle Suriye'ye uygulanan haksız yaptırımların kaldırılmasının ardından bu anlaşma büyük bir önem taşımaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP