Tarihi At Heykeli Muhtara Zimmetlendi - Son Dakika
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Yerel

Tarihi At Heykeli Muhtara Zimmetlendi

Tarihi At Heykeli Muhtara Zimmetlendi

Van'ın Tekindere Mahallesi'ndeki at heykeli, mahkeme kararıyla muhtara zimmetlendi.

29.01.2025 09:49
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Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Tekindere Mahallesi'nde bulunan ve Karakoyunlular döneminden kaldığı bilinen tarihi at heykeli muhtara zimmetlendi.

Yıllardır mahalledeki okulun bahçesinde bulunan ve Ankara'dan gelen heyetin atı almak istemesine karşı çıkan mahalle halkı mahkemelik oldu. Mahkeme sonucu tarihi at heykeli muhtara zimmetlendi. Mahallenin eski muhtarı Nihat Deniz, köylerinde bulunan at heykelinin Karakoyunlular dönemine ait olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Bu at heykeli yıllardır okulun bahçesinde bulunuyor. Buna siyah at diyoruz. Kürtçe Hespirej (siyah at) diyoruz, bunun için bizim mahalleye Hespirej diyorlar. Köyümüz ismi bu at heykelinden geliyor. 2014 yılından önce Ankara Müze Müdürlüğünden gelen bir kadın, bu atı almaya geldiğini söyledi. Bunu duyan bütün köylü toplanarak at heykelini vermedik. Bunun üzerine ben dahil olmak üzere 11 kişi mahkemelik olduk. Mahkeme sonrası bu at heykelini köy muhtarına zimmet ettiler. O günden beri bu heykel köyün muhtarları zimmetindedir. Eski muhtar olduğum için bu at şu anda benim zimmetimdedir" dedi.

Heykelin tarihi hakkında kesin bir bilgileri olmadığını ama dedelerinden öğrendiklerine göre bu at heykelinin köy kurulduktan beri bulunduğunu ifade eden Deniz, "Bunun gibi bir tane de beyaz at vardı. Onu da Saray ilçesine götürdüler ve oradan da Van Müzesi'ne teslim edildi. Heykel, Ankara'dan gelen görevli kadının dediğine göre Akkoyunlular zamanından kalmış bir heykeldir. Şu anda mahkemeliğiz ve heykelin köyümüzde kalmasını istiyoruz. Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Yetkililerden isteğimiz, köyümüzün okul bahçesinde bu heykelin korunmaya alınmasıdır" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi At Heykeli Muhtara Zimmetlendi - Son Dakika

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