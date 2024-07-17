İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişiye aşure ikram edildi

İstanbul\'da Mısır Çarşısı\'nda 20 bin kişiye aşure ikram edildi

İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'nda muharrem ayı dolayısıyla 5 dev kazanda pişirilen aşureler, yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Hem bu geleneğimizin gelecek nesillere aktarılması açısından hem de esnafımızın gönlünün zenginliğini göstermesi açısından güzel bir gelenek' dedi. Aşure Günü etkinliği, Mısır Çarşısı Esnafları Derneği ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi.

17.07.2024 15:22  Güncelleme: 15:32
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İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'nda muharrem ayı dolayısıyla 5 dev kazanda pişirilen aşureler, yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Hem bu geleneğimizin gelecek nesillere aktarılması açısından hem de esnafımızın gönlünün zenginliğini göstermesi açısından güzel bir gelenek" dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Günü etkinliği yapıldı. 5 dev kazanda pişen aşureler, yaklayık 20 bin vatandaşa dağıtıldı. Bu yıl 28'incisi düzenlenen aşure etkinliği, Mısır Çarşısı Esnafları Derneği ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle yapıldı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Mısır Çarşısı Dernek Başkanı Sami Koyuncu kazanların başına geçerek, vatandaşlara aşure ikram etti. Vatandaşlar, aşurelerin tadına bakmak için sıraya girdi.

"Esnafımızın gönlünün zenginliğini göstermesi açısından güzel bir gelenek"

Fatih Belediye Başkanı Turan, "Aşure Günü vesilesiyle aşure kazanı kaynatıldı. Hem bu geleneğimizin gelecek nesillere aktarılması açısından hem de esnafımızın gönlünün zenginliğini göstermesi açısından güzel bir gelenek. Bu gelenek uzun yıllardır devam ediyor. Aşure bizim geleneğimizde hem bir matem günü hem de mukaddes bir gündür. Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve Aşure Günümüz de mübarek olsun diyoruz" dedi.

"Bütün farklılıklar aynı kazanda bir araya geldiler"

Aşurenin önemine değinen İstanbul Valisi Gül ise, "Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bütün farklılıklar aynı kazanda bir araya geldiler ve güzel bir tat ortaya çıktı. Türkiye de aynen böyle. Emeği geçen esnaflarımıza ve hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah birliğimiz bütünlüğümüz hep daim olacak. Bu vesileyle ehlibeyit sevgisini yüreğinde hisseden bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin" şeklinde konuştu.

"İlk burada tadıyorum"

Dağıtılan aşurenin tadına bakan Gülnihal Çengel, "Ben buraya alışverişe gelmiştim. Sonra ayaklarım beni buralara getirdi. Allah bereketini arttırsın. Biz aşure pişirememiştik, ilk burada tadıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika

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