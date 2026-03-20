Tarihi Selahaddin Eyyubi Camii Yeniden İbadete Açıldı

20.03.2026 16:16
Şanlıurfa'daki Selahaddin Eyyubi Camii restorasyonu tamamlanarak Ramazan Bayramı'nda açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Selahaddin Eyyubi Camii, restorasyonu tamamlanarak bayramda ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Şanlıurfa'da restorasyonu tamamlanan tarihi Selahaddin Eyyubi Camii, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açıldı. 457 yılında yapılan Vaftizci Yahya Kilisesi'nin kalıntıları üzerine 19. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen ve uzun süre atıl kalmasının ardından 1994 yılında Selahaddin Eyyubi Camii adıyla ibadete açılan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan tarihi yapının restorasyonu kapsamında ilk olarak projelendirme çalışmaları ile zemin ve yapı analizleri gerçekleştirildi. Camide yer alan mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili gibi özgün mimari unsurlar koruma altına alınarak muhafaza edildi. Yapının güvenliğini sağlamak amacıyla çelik ve ahşap askılama sistemleri kuruldu. Yapısal dayanımı artırmak amacıyla duvarlarda hidrolik ve kaymak kireç enjeksiyonu yapıldı. Gerekli görülen bölümlerde kısmi söküm ve yeniden yapım uygulamaları ile özgün dokusuna uygun düzenlemeler yapılan caminin abdest alma bölümü yenilenirken, aydınlatma ve mekanik sistemler de modern ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlendi. Cephelerde temizlik ile derz açma ve kapama çalışmaları yapılırken, ahşap kapı ve pencereler de aslına uygun biçimde yenilendi. Son olarak çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan cami, kılınan bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı. Caminin yeniden ibadete açılması, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da, çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlarla birlikte Selahaddin Eyyubi Camii'inde cuma namazı kıldı. Caminin yeniden ibadete açılmasının sevincini yaşadıklarını belirten Vali Şıldak, yapının yeniden yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

