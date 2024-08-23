Tarım Çalıştayında Üretici, Bakan Yumaklı'ya Sitem Etti - Son Dakika
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Tarım Çalıştayında Üretici, Bakan Yumaklı'ya Sitem Etti

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Tarım Çalıştayı'na telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sitem eden bir üretici, köylerin boşalmasına ve Ukrayna'dan gelen mısıra dikkat çekti.

23.08.2024 16:16
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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Tarım Çalıştayı'na telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sitem eden Eskişehirli bir üretici, "İki gün önce Ukrayna'dan Bursa Gemlik Limanı'na mısır geliyor. Bu biz çiftçilerin ayağına kurşun sıkmak. Neden geliyor? Bize niye destek vermiyorsunuz? Köyler boşalıyor Sayın Bakanım" dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün moderatörlüğünde Tarım Çalıştayı gerçekleştirildi.  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl Müdürü Gümüş'ün telefonundan çalıştaya bağlanarak, üreticilerin talep ve şikayetlerini dinledi.

"Genç kalmadı köylerde"

Yumaklı telefonla bağlandığı esnada, söz isteyen bir üretici Bakan'a sorular sordu. "Köylerde genç kalmadı" diyerek isyanını dile getiren üretici, "İki gün öncesi Ukrayna'dan Bursa Gemlik Limanı'na mısır geliyor. Bu biz çiftçilerin ayağına kurşun sıkmak. Neden geliyor? Bize niye destek vermiyorsunuz? Köyler boşalıyor Sayın Bakanım. Genç kalmadı köylerde. Herkes 60-65 yaşında" dedi.

Gemlik Limanı'na gelen mısırı araştıracağını söyleyen Yumaklı, "Buna bakacağım neden gelmiş ben Eskişehir'e geldiğim zaman bunları yüz yüze de konuşuruz. Dünyanın cevabını da aradığı bir durum bu köylerin boşalması. Gemlik konusuna da mutlaka bakacağım" ifadelerini kullandı.

Tarım Çalıştayında Üretici, Bakan Yumaklı\'ya Sitem Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tarım Çalıştayında Üretici, Bakan Yumaklı'ya Sitem Etti - Son Dakika

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