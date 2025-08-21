Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Düzce\'ye Geldi

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaret ve açılışlar için Düzce'ye geldi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Düzce'ye gelen Bakan Yumaklı, valilik önünde Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilgili kurum amirleri tarafından karşılandı.

Bakan İbrahim Yumaklı'ya gelişi için yöresel kıyafetler giyen çocuklar çiçek taktim ederek "Düzce'ye hoş geldiniz" dedi. Yumaklı, sonrasında Valilik Şeref defterini imzalayarak toplantıya katıldı.

Bakan İbrahim Yumaklı gün içinde, fındık hasadı şenliğine, merkez içme suyu arıtma tesisi temel atma törenine katılacak. - DÜZCE