Bakan Kirişci: "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik"

07.08.2022 21:22
Bakan Kirişci: "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu marifetiyle küçükbaş hayvan etinde %25'lik bir indirime gittiğimizi açıklamıştık. Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır. İstismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu, Vahit Kirişci, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Kirişci: 'Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik" - Son Dakika
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