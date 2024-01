Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Limon Sosu Gibi Ürünlerin Piyasaya Arzını Yasaklayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı'nda, "Daha önce yaptığımız düzenlemeyle, bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen yeni yılın ilk 'Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı'na katıldı. Her yıl 3 ile 4 kez toplanan komisyonda, kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi ve tüketicilere sunulmasının yanı sıra dünya gıda ticaretinde yer alan gıda maddelerinin kalite ve hijyen kriterlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Komisyon toplantısının öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Yumaklı, Gıda mevzuatı alt yapımız, dünya standartlarında ve birçok ülkeden çok daha iyi olduğunu belirtti. Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi mevzuat hazırlama ve güncelleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek gıda hakkında yapılan bilimsel verileri ve güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

"Limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin piyasaya arzını yasaklayacağız"

Bakan Yumaklı, Türkiye'ye özgü geleneksel ve yöresel ürünlerimizi korumak ve yaşatmak için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası gibi yöresel ürünlerde renklendiriciyi yasakladık. Baklava, kaymak gibi ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımını yasakladık. Düzenlemelerimizle aynı zamanda tüketicilerimizin yanıltılmasını önlüyoruz. Taklit ve tağşişin önüne geçmek için adımlar atıyoruz. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Daha önce yaptığımız düzenlemeyle, bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, bu çerçevede fermente sucuk, çiğ et döner ve kanatlı dönerde kıvam artırıcı ve su tutma özelliği olan gıda katkı maddelerini ve Pastırma yüzey kaplamasında renklendiricileri de yasakladıklarını hatırlattı.

"Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil"

Son dönemde sıkça gündeme gelen yapay et hakkında da açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Zaman zaman 'Bakanlık yapay ete izin verdi' gibi haberler, paylaşımlar yapılıyor. Yapay et kesinlikle gündemimizde yok arkadaşlar. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil. Yapay et konusunda herhangi mevzuat çalışmamız bulunmadığını da belirtmek isterim. Biz, ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz Hayvan varlığımızı arttırmak için politikalar üretiyoruz. Yapay et konusunu asla gündemimize almayacağımızı ifade etmek isterim. Benzer şekilde deniliyor ki Bakanlık gıdalarda böcek ununa izin verdi. Böyle bir izin de asla söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız da yoktur" bilgilerini aktardı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin gıda mevzuatını hazırlamanın yanında, uluslararası mevzuat düzenlemelerine de katkı verdiklerini de sözlerine ekleyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Kodeks Alimentarus Komisyonu ulusal temas noktası olduğunu söyledi.

" Azerbaycan'ın ulusal gıda kodeksi hazırlamasına katkı veriyoruz"

Kodeks Alimentarus Komisyonu tarafından hazırlanan ve dış ticareti etkileyecek gıda standart çalışmalarına aktif katılım sağladıklarını da dile getiren Yumaklı, "Bu düzenlemelere ülke görüşümüzü iletiyoruz. 2023 yılında 6 ülke görüşü ilettik. Ülkemizin önemli üreticisi ve ihracatçısı olduğu kekik için önceki yıllarda hazırlanan Kodeks Standardına büyük emek ve katkılarımız oldu. Benzer şekilde Avrupa Birliği mevzuat taslaklarını yakından takip ediyoruz. Ticaretimize teknik engel olacak düzenlemelere, bilimsel verilerle katkı sağlıyoruz. AB temsilcileri ile teknik toplantı yaparak görüş ve önerilerimizi müzakere ediyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın ulusal gıda kodeksi hazırlamasına katkı veriyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize bu konuda eğitim veriyor, gerekli desteği sağlıyoruz. Diğer ülkelerden de benzer talepler gelmesi halinde destek oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA