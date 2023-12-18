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Tarsus Belediye Başkanı çocuğa müdahale etti

Mersin'de köyde aniden rahatsızlanan çocuğa, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan müdahale etti. Çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Belediye Başkanı çocuğa müdahale etti
18.12.2023 - 14:49,
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Mersin'de köyde aniden rahatsızlanan çocuğa, o sırada orada bulanan ve aynı zamanda doktor olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan müdahale etti. Çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Rezzak Çalışkan'ın oğlu Bülent Ayaz Çalışkan, oyun oynarken aniden yere yığıldı. Çocuğunun durumunu fark eden Çalışkan, hemen ambulans çağırmak üzere harekete geçti. Tesadüfen aynı köyde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, olayın gerçekleştiği noktaya ulaştığında Rezzak Çalışkan'ın çağrısı üzerine olaydan haberdar oldu. Başkan Bozdoğan, acil duruma anında müdahale ederek hemşire annesi ile birlikte ilk yardımı gerçekleştirdi. Ardından 112 ekiplerine haber verildi ve ambulansın gelmesini beklerken çocuğun durumu daha da kötüleşti.

Başkan Bozdoğan, makam aracını tahsis ederek acil durum ambulansını karşılamak üzere yola çıkarttı. Çocuk, Bozdoğan'ın hızlı müdahalesi ve sağladığı ulaşım ile zamanında ambulansa kavuşturularak sağlık kuruluşuna yetiştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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