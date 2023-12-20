 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarsus Belediye Başkanı Esnaf Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus Belediye Başkanı Esnaf Odalarını Ziyaret Etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çeşitli esnaf odalarını ziyaret ederek, kentin sosyo-ekonomik kalkınması için birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Bozdoğan, odalardaki temsilcilerle yapılan görüşmelerde, odalar arası dayanışma ve iş birliği mesajları verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Esnaf Odalarını Ziyaret Etti
20.12.2023 - 17:41,  Güncelleme: 17:42
Abone Ol

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çeşitli esnaf odalarını ziyaret etti. Bozdoğan, odalardaki temsilcilerle yapılan görüşmelerde, kentin sosyo-ekonomik kalkınması için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Başkan Bozdoğan, Tarsus Kamyoncular ve TIR'cılar Kooperatifi, Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası, Tarsus Otobüsçüler Kooperatifi (TOK), Tarsus Bakkallar Odası, Tarsus Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tarsus Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fotoğrafçılar Odası, Biriketçiler, Karocular, Büzcüler, Mozaikçiler ve Büz Borucuları Esnaf Odası, Tenekeciler ve İnşaat Malzemeleri İmalat ve Satıcıları Esnaf Odası, Tarsus Tuhafiyeciler ve Züccaciyeciler Odası ve Kunduracılar Odası'nı ziyaret ederek, odalar arası dayanışma ve iş birliği mesajları verdi.

Esnafın kentin ekonomisinde önemli rol oynadığını belirten Bozdoğan, "Esnaflarımız, her meslek dalı bizim için çok değerli, kıymetli. Bu kentte göreve geldiğimizden yapacağız dediğimiz her projemizi hayata geçirmek için çalıştık. 4 büyük projemiz olan 2. Ekmek Fabrikası, Kent Meydanı, Sağlık Yerleşkesi, 75. Yıl Kültür Merkezi de hayata geçince yüzde 94 başarı elde etmiş olacağız. Bu kent il olacak ve biz tam anlamıyla hak ettiklerimize kavuşacağız" dedi.

Ziyaretlere katılan oda başkanları, Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, belediye ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Haluk Bozdoğan, Tarsus, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Esnaf Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus Belediye Başkanı Esnaf Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement