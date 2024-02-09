Tarsus Gençlik Kampı Anneler ve Çocuklar İçin Dinlenme ve Eğlence Fırsatı Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı anneler için dinlenme, çocuklar için ise eğlenme fırsatları yaratmaya devam ediyor. Kentin birçok farklı noktasından kadınlar ve çocuklar, Tarsus Gençlik Kampı'nda misafir edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı'nda annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşamaları için etkinlikler düzenlendi. Anne ve çocuklarının bir gece konakladıkları Tarsus Gençlik Kampı'nda, yine farklı ilçelerden gelen birçok grup, günübirlik olarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Anneler ve çocuklarını biraz dinlendirmek amacıyla bir gece konaklattıklarını ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağladıklarını kaydeden Tarsus Gençlik Kampı görevlilerinden Aslı Özkan, şöyle konuştu:
"Burada ayrıca değişik mahallelerimizden gelen vatandaşları da eğlenceli aktivitelere katılmaları ve kampımızı tanıtmak amacıyla misafir ediyoruz. Kamp bünyesinde 8 adet parkurumuz var ve birçok aktivite gerçekleştiriyoruz. Kamp sayesinde annelerimiz dinlenirken, çocuklar da eğlenme fırsatı buldu."
Mahalle sakinleri kadınlar ve çocuklarıyla birlikte ikinci kez Tarsus Gençlik Kampı'na geldiklerini belirten Mezitli Atatürk Mahallesi Muhtarı Badegül Kaptan, şunları söyledi:
"Büyükşehir'in otobüsleriyle geldik. 3-4 yıl önce yine gelmiştik. Şimdi çok daha güzel olmuş. Çocuk parkur alanları, piknik alanları gerçekten harika. Üstü açık araçla gezinti yaptırdılar. Herkes çok memnun oldu. Çocuklar çok mutlu oldu. Çocuklarını dışarıya çıkartamayan aileler, bu sayede çocuklarını dışarı çıkarmış oldular. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."
Kamp etkinliklerine katılan veliler ve çocuklardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:
-Anne Berna Akbaş: "Öncelikle Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. O'nu çok seviyoruz. Öncesinde ben buraya LÖSEV ailesini getirmiştim. Bugün etkinliğe kızımla ve 3 arkadaşımla, onların kızlarıyla geldik. Teşekkür ediyoruz her şey için. İyi ki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız var."
-Anne Havva Dal: "Çok güzel bir kamp yeri. Oğlum zaten parkurlara bayılıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."
-İsmet Ali: "Ben buraya karne hediyesi olarak geldim. Annem söz vermişti buraya geleceğimize."
-Ayşenur Kaya: "Çok güzel bir yer burası. Burada yarışlar ve aktiviteler yapıyoruz, çok hoşuma gidiyor."
Yemek ikramından müzikli dakikalara, çocukların survivor parkurlarında yarışmasından gezi aracıyla tur atılmasına kadar birçok aktivitenin gerçekleştiği Tarsus Gençlik Kampı'ndan, kendi imkanlarıyla gidebilen vatandaşlar da faydalanabiliyorlar.
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