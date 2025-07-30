Taşköprü\'de 75 Çocuk İçin Toplu Sünnet Töreni Düzenlenecek

Taşköprü Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde 75 çocuk sünnet ettirilecek.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri çerçevesinde toplu sünnet töreni düzenlenecek. 13 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törene, çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılması bekleniyor. Sünnet olacak 75 çocuk, törende doyasıya eğlenecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada, "Hayırsever iş insanımız Sadi Kaya'nın kıymetli destekleriyle bu yıl da evlatlarımızın sünnet törenini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kendisine halkımız adına gönülden teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi, çocuklarımızın bu özel gününde yanımızda olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU