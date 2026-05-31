Tatilciler Dönüşte Uzun Araç Kuyrukları Oluşturdu - Son Dakika
31.05.2026 11:00
Konya-Afyonkarahisar karayolunda tatil sonrası dönüş trafiği nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Konya-Afyonkarahisar karayolunda tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da dönüş trafiği hareketliliği başladı. Konya istikametinden gelip Afyonkarahisar yönüne doğru seyreden tatilciler, Çay çevre yolu üzerindeki trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle kavşak noktasında sabitleşen ve metrelerce uzayan araç kalabalığı nedeniyle trafikte ilerlemek zaman zaman zaman aldı. Bölgedeki trafik yoğunluğu ve araçların oluşturduğu uzun kuyruklar drone ile anbean kaydedildi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, kavşakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve akışın hızlanması için önlemlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunda uyardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Konya, Çay, Son Dakika

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
