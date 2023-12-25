- Tatvan'da 'Akıl ve Zeka Oyunları' kursuna yoğun ilgi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi tarafından açılan 'Zeka ve Akıl Oyunları' kursu yoğun ilgi görüyor.

Tatvan Gençlik Merkezi tarafından açılan 'Zeka ve Akıl Oyunları' kursu yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler çeşitli zeka ve akıl oyunları öğrenerek, zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Birçok kurs faaliyete geçiren Tatvan Gençlik Merkezi, 7-14 yaş çocuklar için açtığı 'Zeka ve Akıl Oyunları' kursu ile ilçede yaşayan çocuklara verimli bir dönem geçirtmeyi amaçlıyor. Tatvan Gençlik Merkezinde düzenlenen kursta 60 öğrenci eğitim görüyor. Eğitimler haftanın 5 günü gruplar halinde yapılıyor.

Çocukların duygusal ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen kurslara katılan öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Haftanın 5 günü 60 öğrenciye eğitim verdiklerini söyleyen Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmeni Fahriye Yeşilçay, "Kurslarımız çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın 5 günü var. 60 öğrencimize eğitim veriyoruz. 20'ye yakın oyunumuzla el ve göz koordinasyonu, dikkat dağınıklığının giderilmesi gibi zekayı geliştiren oyunlar oynatıyoruz. Tamamen ücretsiz verdiğimiz bu eğitimlerden dolayı destek veren Tatvan Kaymakamımız, İl Müdürümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.

Ücretsiz verilen bu eğitimlerden ötürü yöneticilere teşekkür eden kursiyer Nursina Kiler de, "Hafta içi ve hafta sonu okuldan çıktığım gibi kurslara geliyorum. Burada oyunlar oynayıp zekamızı geliştiriyoruz. Ücretsiz olan bu eğitimlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.