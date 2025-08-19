Tatvan'da Yol Çalışmaları Trafiği Kilitledi - Son Dakika
Tatvan'da Yol Çalışmaları Trafiği Kilitledi

19.08.2025 21:36
Bitlis-Tatvan kara yolunda devam eden çalışmalar nedeniyle 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bitlis- Tatvan kara yolunda, devam eden kavşak ve yol yenileme çalışmaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesi girişindeki kavşak çalışması ile Tatvan-Bitlis kara yolunun Rahva mevkiinde başlatılan yol yenileme çalışmaları, ilçede trafiği adeta kilitledi. Çalışmalar nedeniyle Tatvan ilçe girişinden Rahva Üçyol mevkiine kadar yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Uzun süredir devam eden Doğumevi Kavşağı'ndaki çalışmaların trafiği olumsuz etkilediği Tatvan'da, şimdi de Tatvan-Bitlis kara yolunun ilçe girişinden Üçyol mevkiine kadar uzanan bölümünde yol yenileme çalışması başlatıldı. Tatvan istikametinden Bitlis yönüne giden iki şeritte yürütülen çalışmalar nedeniyle 4 şeritli yol, bazı bölgelerde tek şeride düşürüldü.

Bu durum araç yoğunluğunu artırırken, normal şartlarda 4-5 dakikada geçilen yaklaşık 4 kilometrelik mesafenin yol çalışmaları sebebiyle zaman zaman 1 saati bulduğu belirtildi. Dron ile görüntülenen Tatvan-Bitlis kara yolundaki kilometrelerce araç kuyruğu kameralara yansıdı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

