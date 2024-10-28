Tavas Sınırlarına Dayanan Yangın İçin Acil Su İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tavas Sınırlarına Dayanan Yangın İçin Acil Su İhtiyacı

Geniş Video İzle

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde başlayan orman yangını, Tavas ilçesi sınırlarına ulaştı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yangın söndürme çalışmalarına destek olması için vatandaşlardan yangın havuzlarına su taşımalarını istedi.

28.10.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karcı Dağında başlayan yangın Tavas sınırlarına dayandı

Başkan Tatık, Tavaslılardan yangın havuzlarına su taşımalarını talep etti

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beş gün önce başlayan orman yangını, Tavas ilçesi sınırlarına dayandı. Söndürme çalışmalarını sahadan bizzat koordine eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşlardan traktörlerle yangın havuzuna su ikmali yapmalarını istedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Yanan sahanın genellikle makilik bitki yapısında, vadi konumunda, kayalık ve dik yamaçların hakim olduğu bir bölge olması ekiplerin işlerini güçleştiriyor. Ulaşım yolunun bulunmaması nedeniyle yangın alanına karadan müdahale kısıtlı bir şekilde yapılabiliyor. Havadan müdahaleye katılan helikopterler ise bölgenin vadi yapısı ve oluşan duman nedeniyle su boşaltımında zaman zaman zorlanıyor.

Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilirken, alevler Tavas ilçesi sınırlarına dayandı. Tavas Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiği söndürme çalışmalarını sahadan bizzat yöneten Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşlara su takviyesi çağrısı yaptı. Yangın bölgesinden görüntülü bir mesaj yayımlayan Başkan Tatık, "Değerli vatandaşlarımız şuan yangın Tavas sınırına geldi. Kontrolü güç bir şekilde ilerliyor. Traktörü olan ve su getirebilecek olan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burada gereksiz trafik yoğunluğu oluşmayacak şekilde Yeroluk havuzuna su getirmenizi istiyoruz. Yalnız acil bir şekilde bekliyoruz. Çünkü su olmadan bu yangını engelleme şansımız yok. Hepinizi bekliyoruz. Bize acil su lazım" dedi.

Su takviyesi sırasında ekiplerin işlerinin güçleştirilmemesini isteyen Başkan Tatık, "Yangın devam ediyor. Söndürme çalışmalarına katkı sağlayabilecek Tavas halkımızdan destek bekliyoruz. Traktörleriyle su getirebilecek olanlar, lütfen yangın havuzuna su getirsinler. Bölgeye ulaşacak olan vatandaşlarımızdan bunu koordineli bir şekilde yapmalarını ve trafiği aksatmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tavas Sınırlarına Dayanan Yangın İçin Acil Su İhtiyacı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Merkezefendi, Kadir Tatık, Denizli, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Yaşam, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavas Sınırlarına Dayanan Yangın İçin Acil Su İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tavas Sınırlarına Dayanan Yangın İçin Acil Su İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.