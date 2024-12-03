Tavşanlı'da Ahi Evran Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Ahi Evran Camii'nin Temeli Atıldı

Tavşanlı\'da Ahi Evran Camii\'nin Temeli Atıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 700 kişilik kapasiteye sahip Ahi Evran Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Kütahya Valisi Musa Işın, camilerin toplumun bir araya geldiği kutsal mekanlar olduğunu vurguladı.

03.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:31
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşa edilecek Ahi Evran Camii'nin temel atma töreni, Kütahya Valisi Musa Işın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Ahi Evran Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırsever vatandaşların destekleriyle yapılacak cami, tamamlandığında 700 kişilik kapasiteye sahip olacak.

Temel atma töreninde konuşan Vali Musa Işın, camilerin sadece ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği ve insanların birbirine kenetlendiği kutsal mekanlar olduğunu vurguladı. Vali Işın, "Camiler Allah'ın evidir; huzurun, ibadetin ve Allah'a en yakın olunan mekanlardır. Camiler, milletimizin birliğini, beraberliğini ve huzurunu teminat altına alan önemli yerlerdir" dedi.

Türk milletinin camilere olan bağlılığına dikkat çeken Vali Işın, "Milletimiz, fakir ya da zengin fark etmeksizin elindekini camiler için sarf etmekten çekinmeyen, fedakar bir millettir. Bu aziz milletin birlik ve beraberliği daim olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde caminin temeli atıldı. Ahi Evran Camii'nin kısa sürede tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Temel atma törenine AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ile vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Ahi Evran Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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