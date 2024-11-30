Tavşanlı'da Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika
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Tavşanlı'da Çiftçilere Tohum Desteği

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Dağdemirli köyünde doğal afetten zarar gören çiftçilere 1.800 kg buğday tohumu dağıtıldı.

30.11.2024 11:49
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Tavşanlı'da doğal afetten zarar gören çiftçilere buğday tohumu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Dağdemirli köyünde 2024 yılında doğal afetlerden zarar gören çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı.

Tavşanlı ilçesi Dağdemirli köyüne toplamda bin 800 kilogram buğday tohumu çiftçilere ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı doğal afet ödeneği ile 7 çiftçiye buğday tohumları tamamı hibe olarak verildi. Buğday tohumu verilecek üretici çiftçiler, doğal afet sonrası ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonucunda belirlendi. 12 Temmuz 2024 yılında meydana gelen dolu ve sel sonucunda çiftçilerin uğradığı zarara karşılık hibe edildi. Programa ilçe tarım müdürü Mustafa Gökçe, Tavşanlı Ziraat odası başkanı İsmail Akpınar, muhtar Ahmet Özuygun, çiftçiler ve köy halkı katıldı.

Tavşanlı İlçe Tarım Müdürü Mustafa Gökçe, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından afetten zarar gören çiftçilerimiz için temin edilen bin 800 kilogram buğdayın dağıtım için burada toplandık. Temmuzun 12'sinde Dağdemirli köyümüzde meydana gelen dolu ve sel nedeniyle ilçe müdürlüğü ekiplerince 78 dekar alanda hububat zararı, 18 dekar alanda ise sebze zararı tespit edilmişti. Zarar gören çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla, üretimin devamı için üretiminin devamı için ayrıca devletimizin de çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermek için Cumhurbaşkanlığı doğal afet ödeneği tarafından çiftçilerimize 78 dekar alanda ekilmek üzere bin 800 kilogram tohum dağıtımı yapılacaktır" diye konuştu.

Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar da, gerçekleştirilen dağıtımda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2024 hasat mevsiminden önce köylerimiz üyelerimiz çiftçilerimiz bu hasardan nasibini aldı . Haliyle ülkemizde hem kuraklık hem de afetler büyük ölçüde olduğundan Dağdemirli köyümüzün çiftçilerimizin burada tohumda arpada buğdayda hasar görmesinden mütevellit Cumhurbaşkanlığımızın destekleme fonundan tarım müdürlüğüne ayırmış olduğu hububatın desteklenmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda tohum gönderdi. Dolayısıyla bu mağdur olan çiftçilerimize Dağdemirli köyünde dağıtımına geldik. İnşallah bu dönemde kazasız belasız afetsiz bereketli bir yıl diliyorum."

Köy muhtarı Ahmet Özuygun ise 2024 yılı Temmuz ayında yaşanan dolu ve sel afetinden sonra zarar görüldüğünü ve köy halkının mağduriyetinin giderilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Tavşanlı\'da Çiftçilere Tohum Desteği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika

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