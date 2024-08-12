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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak çaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Tunçbilek karayolu Kayaarası Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.U. idaresindeki 43 HK 504 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak çaya uçtu. Kazada, sürücü Z.U. ve yanında bulunan D.U. yaralandı. Yaralılara, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.