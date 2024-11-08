Tavşanlı'da Yangın: 7 Ev 4 Barınak Yandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Yangın: 7 Ev 4 Barınak Yandı

Tavşanlı\'da Yangın: 7 Ev 4 Barınak Yandı

Kızılçukur köyünde soba külü nedeniyle çıkan yangında 7 ev ve 4 hayvan barınağı yandı.

08.11.2024 18:48
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Kütahya Valisi Musa Işın, 7 ev ve 4 hayvan barınağının yandığı Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde incelemelerde bulundu. Yangının, bahçeye dökülen soba külü sonucu başladığı bildirildi.

Vali Işın, 5'i metruk 7 evin ve 4 hayvan barınağının yandığı Kızılçukur köyünde incelemelerde bulundu. Vali Işın, köyde bahçeye soba külü dökülmesi sonucu çıkan yangında 5 adet metruk ev, 2 adet oturulan ev ve 4 adet hayvan barınağının yandığını belirterek, evlerin daha önce tahliye edilmesi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade etti. Işın, "Yangın, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü" dedi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve protokol üyeleriyle birlikte yangın alanında yaptığı incelemelerin ardından yetkililerden bilgi alarak, gerekli önlemlerin alınması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Işın, yaşanan olayın ardından Kızılçukur köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve her türlü destek için ilgili kurumların hazır olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Yangın: 7 Ev 4 Barınak Yandı - Son Dakika

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