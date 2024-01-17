Tayvan\'ın Türkiye\'deki Deprem Yardımları Değerlendirildi

6 Şubat depremlerinde çeşitli yardımlarda bulunan Tayvan'ın " Türkiye'de Depremden Etkilenen Yerel İşletmeler İçin Erken İyileştirme Projesinin" sonuçları Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştiğini proje sonuç toplantısına Tayvan Ankara Ekonomi ve Kültür Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, ESOB başkanı Ziya Duranay katıldı.

People İn Need ve Tayvan Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Fonu tarafından hayata geçirilen "Türkiye'de Depremden Etkilenen Yerel İşletmeler İçin Erken İyileştirme Projesinin" sonuç toplantısında konuşan Tayvan Ankara Ekonomi ve Kültür Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huan, "Tayvan halkı 1999 yılında yaşanan yıkıcı depremde Türkiye'nin yardımlarını unutmadık. Türkiye Tayvan'a ilk yardım ekiplerini gönderen ülkelerden biridir. Bu dostluk ve zamanında gelen destek Tayvanlılar tarafından her zaman kalplerinde yaşatılmaktadır. Bu nedenle Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremde aynı duyarlılıkla yardıma koştu. Tayvan Hükümetin 2 milyon dolarlık yardımının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları 41 milyon dolarlık yardımı oldu. Depremden hemen sonra Şubat ayında kurtarma ekibimizle birlikte 400 ton yardım malzemesi, 133 kişilik arama kurtarma ekibi ve 5 arama kurtarma köpeğiyle sahadaydık. Ne yazık ki büyük bir yıkım, acı ve gözyaşı ile karşılaştık. Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrası Tayvan olarak, merkezi yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak birçok projeyi hayata geçirdik. Küçük ölçekli esnaflara yönelik karşılıksız hibe projeleriyle esnafımızı destekledik" dedi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ise konuşmada, "Depremin ilk saatlerinden itibaren sahada olduklarını, gelen yardımların koordine edilmesi için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti. İlk günlerden itibaren esnafımızın ticari hayata başlaması için, konteyner çarşılar inşa edilmesi ve hizmete açılması için gayretli, hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN