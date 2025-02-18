Taziye Çadırları Yetersiz, Her Mahalleye Taziye Evi Gerek - Son Dakika
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Taziye Çadırları Yetersiz, Her Mahalleye Taziye Evi Gerek

Taziye Çadırları Yetersiz, Her Mahalleye Taziye Evi Gerek

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'da taziye çadırlarının yetersiz kaldığını belirterek, her mahallede taziye evlerinin bulunması gerektiğini vurguladı. Taziye evlerinin modern şehir anlayışına uygun olarak yaygınlaştırılması için belediyelere çağrıda bulundu.

18.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:36
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MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, taziye çadırlarının artık yetersiz kaldığını vurgulayarak, taziye evlerinin her mahallede olması gerektiğini söyledi. Karademir, " Türkiye'de hala taziye çadırı kullanan ender illerden biriyiz. Bu hoş bir durum değil. Taziye çadırları bir dönem ihtiyacı karşıladı ancak günümüz şartlarında yetersiz kalıyor" dedi.

Belediyelere çağrıda bulunan Karademir, taziye evlerinin şehir genelinde yaygınlaşması için gereken projelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Karademir, "Eğer projeler hazırlanırsa, şahsen bir semtte taziye evi yapacağımı taahhüt ediyorum. Hep birlikte Malatya'yı ayağa kaldırmalı, modern bir şehir inşa etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Taziye evleri için acil adım atılmalı

Babasını kaybeden Yavuz Duruçay da Malatya'daki taziye evi eksikliğine dikkat çekerek, Adıyaman'daki deneyimini paylaştı. Duruçay, "Adıyaman'da köylerde bile taziye evleri var. Malatya gibi büyük bir şehirde taziye evlerinin eksik olması büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

Duruçay, taziye evlerinin vatandaşların daha rahat ve insani şartlarda taziyelerini kabul edebilmesi için elzem olduğunu vurguladı. "Soğukta ya da kavurucu sıcakta çadırda taziye kabul etmek zorunda kalıyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız bu konuda hızlı hareket etmeli" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taziye Çadırları Yetersiz, Her Mahalleye Taziye Evi Gerek - Son Dakika

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