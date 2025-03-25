TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu gerginliği

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu gerginliği yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa İnsan hakları Mahkemesi'nden toplantı yürüyüş ve gösterilere ilişkin örnek verdi.

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'lilerin şikayet ettiğini söyledi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir MASAK raporlarının bir haftada hazırlandığını ve raporda komik ifadelerin olduğunu ifade etti. Akbaşoğlu, AK Parti'nin yargıya bir talimatı olmadığını eski belediye Başkanlarının kurultaya itiraz ettiğini sözlerine ekledi.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri 'Darbeye hayır', 'Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' şeklinde slogan attılar. TBMM başkanvekili Celal Adan oturuma beş dakika ara verdi.