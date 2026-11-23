Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış, kendilerine ulaşan 398 başvurunun incelenerek raporlaştırılacağını söyledi.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile beraberindeki heyet, Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutukluların haklarına ilişkin değerlendirmeler yapan heyet, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

"Denetleme görevindeyiz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış, "Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu olarak bugün Samsun'dayız. Bilindiği üzere, 5 Aralık 1990 tarihinde 3686 sayılı Kanun ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuz kuruldu. Komisyonun kuruluş amacı, ülkemiz ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası mevzuat arasında insan hakları yönünden uyumu sağlamak, insan haklarımızın daha da ilerlemesini ve olgunlaşmasını temin etmek, yasadan, uygulamadan veya bürokrasiden kaynaklanan engelleri ortadan kaldırmak ve insan onuruna yakışır her türlü hakkın ve hukukun bütün vatandaşlar açısından kullanılabildiği bir zemin oluşturmaktır. Bu komisyon, özellikle hükümlü ve tutukluların, yani cezaevi şartlarında yaşayan vatandaşlarımızın birçok alandaki haklarından tam olarak yararlanıp yararlanamadıklarını incelemektedir. Sevk işlemleri, kitap okuma, kütüphaneden yararlanma, sıcak ve soğuk suya erişim, sağlık hizmetlerinden yararlanma, spor faaliyetleri ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gibi birçok alanda cezaevi incelemeleri yaparak parlamentonun denetleme görevini yerine getiren bir komisyonuz" dedi.

"398 başvuru incelenecek"

28. Yasama Dönemi'nde gerçekleştirilen cezaevi ziyaretlerine değinen Alkayış, "Bugüne kadar 28. Yasama Dönemi'nde komisyon olarak Sincan Cezaevi'ne iki kez olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum, Erzincan, Bolu, Düzce, İzmir, Niğde, Kırşehir ve Eskişehir ceza infaz kurumlarına inceleme ziyaretlerimiz oldu. Bugün de Samsun'da bulunan cezaevlerini ziyaret edeceğiz. Burada gördüklerimizi, tespitlerimizi ve eleştirilerimizi bir rapora dönüştürüyoruz. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerini davet ediyoruz. Hatta konunun bağlantısına göre yürütmenin diğer temsilcilerini de çağırarak bunları bir rapor haline getiriyor, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de kamuoyuna ulaştırıyoruz. Amacımız, tamamen devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hükümlü ve tutukluların insan haklarına yakışır şekilde muamele görmelerini sağlamaktır. Tutukluların, tutuklu bulundukları süre boyunca insan haklarına uygun bir muamele görmesi; hükümlülerin ise öncelikle ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması temel hedeflerimiz arasındadır. Hükümlünün bir işi varsa işini devam ettirmesi, mesleğini kaybetmemesi; herhangi bir işi yoksa da iş yurtları aracılığıyla bizim 'altın bilezik' dediğimiz bir meslek edinmesi ve topluma yeniden kazandırılması için yapılabilecekleri araştırıyor, bu yolları geliştirmek amacıyla raporlar hazırlıyor ve ilgili devlet kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bu anlamda şeffaflık ve iş birliği dolayısıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. 398 tane başvuru yapıldı. Çeşitli alanlarda yapılan bu başvuruları bizler de inceleyerek raporlarımıza sunacağız" diye konuştu.

İnsan haklarının sürekli gelişen bir alan olduğunu vurgulayan Alkayış, "Amacımız, ülkemizde her bakımdan, özellikle hükümlü ve tutuklu hakları açısından insan onuruna yakışır bir yasama ve infaz sisteminin oluşturulması, insan hakları yönüyle ülkemizin daha da ileriye taşınmasıdır. İnsan hakları durağan bir alan değil, dinamik bir alandır. Her gün beklentiler değişiyor. Bizim de bu beklentilere göre kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben bu çalışmada yer alan bütün milletvekili arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.