TCG Anadolu ile Zafer Yolculuğu

20.08.2025 15:59
20.08.2025 15:59
23 Ağustos'ta TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a gençlerle 'Zafer Yolculuğu' yapacak.

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 23 Ağustos'ta TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' düzenlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermek amacıyla Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu ile

özel bir program hazırlandı. 23 Ağustos Cumartesi günü alanlarında başarı gösteren 350 gencin katılımıyla TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'TCG Anadolu Zafer Yolculuğu' düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket edecek olan TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu'nda resmi törenle karşılanacak. Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençler yer alacak.

Bakan Bak'ın da katılımıyla 8 saat sürecek yolculukta TCG Anadolu gençlere tanıtılarak, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yolculuk öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayacak olan gençler, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek.

Bakan Bak, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlerin ülkenin şanlı zaferlerle dolu tarihini iyi tanımasını ve milli savunma sanayiinde ulaştığı noktayı görmesini çok önemsediklerini dile getirdi. Malazgirt Zaferi'ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirten Bakan Bak, "Anadolu'yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, Zafer Haftamızı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte özel bir program hazırladık. Milli savunma sanayimizin gururu olan TCG Anadolu ile alanında başarılı gençlerimizi Çanakkale'den İstanbul'a götüreceğiz. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu ile gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayii alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

