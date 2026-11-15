TCG Anadolu İskenderiye açığında görev yaptı, Mısır komutanı ZAHA hakkında bilgi aldı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin komuta merkezi ve amiral gemisi olarak görev yapan ve dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip Marmaris Aksaz'a bağlı olarak görevini icra eden TCG Anadolu Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatta göz doldurdu.

Mavi Vatan'daki varlığı ile adeta dosta güven düşmana korku salan TCG Anadolu Gemisi'nde konuşlu İnsansız Hava Araçları (SİHA/İHA), Taarruz ve genel maksat helikopterleri, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA), çıkarma gemileri Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı'nda görevlerini başarı ile icra etti.

Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte TCG Anadolu Gemisi'ne gelen Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, Türkiye'nin yeni nesil silah sergisini ziyaret etti. Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, TCG Anadolu Gemisi'nde konuşlu bulunan, hem karada hem de denizde üstün hareket kabiliyetine sahip Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)'larla ilgili bilgi aldı.