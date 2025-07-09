TCG Gelibolu: Türk Deniz Kuvvetleri’nin Gururu - Son Dakika
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TCG Gelibolu: Türk Deniz Kuvvetleri’nin Gururu

TCG Gelibolu: Türk Deniz Kuvvetleri’nin Gururu
09.07.2025 11:06
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Gabya sınıfı fırkateyn TCG Gelibolu, modern teknolojisiyle denizlerdeki gücü artırıyor.

KOCAELİ (İHA) – Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet eden, en büyük savaş gemilerinden biri olan TCG Gelibolu, heybeti ile gururlandırıyor. Özellikleri, personelin bilgi ve birikimi ile adeta yüzen bir ordu olan Gabya sınıfı firkateyn, mavi vatanda çok önemli görevler üstleniyor.

Gabya sınıfı firkateyn, Akdeniz Kalkanı Harekatı, NATO Teyakkuz Faaliyetleri, Libya Türk Deniz Görev Grubu gibi önemli faaliyetlerde görev aldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gözbebeği savaş gemisi, şimdilerde NATO Daimi Deniz Kuvveti görevine gitmeye hazırlanıyor. Teknik donanım, personelin bilgi ve birimi ile mavi vatanının adeta vurucu gücü konumunda olan 'TCG Gelibolu' aynı anda 2 helikopteri konuşlandırma özelliğine sahip.

Tek mil üzerine kurulu ve iki adet General Electric LM2500 gaz türbiniyle donatılan gemi, 41 bin beygir güce ulaşabiliyor. Saatte 29 knot'un üzerinde hız yapabilen fırkateyn, uzun süreli görevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Yaklaşık 200 kişilik mürettebat kapasitesiyle denizde aylarca kesintisiz operasyon icra edebiliyor. Donanım bakımından ise gemi hava, seahawk su üstü harbi ve denizaltı tehditlerine karşı çok yönlü savunma kabiliyeti sunuyor.

Yerli sistemler ile donatıldı

Radar ve elektronik harp sistemleri bakımından da gelişmiş özellikler taşıyan gemi, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli savaş yönetim sistemi GENESİS ile modernize ediliyor. Link-11 ve Link-16 gibi taktik veri bağlantı sistemleri sayesinde NATO görevlerine tam uyum sağlıyor. TCG Gelibolu, çift helikopter hangarı ve uçuş güvertesiyle deniz karakol helikopterlerini barındırma imkanı sunuyor. Özellikle S-70B Seahawk helikopterleriyle su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerinde aktif rol alıyor.

Türkiye'den ABD'ye ikmalsiz ulaşım

Gemi hakkında bilgi veren TCG Gelibolu Komutanı Deniz Albay Arda Ceylan, "Gemimiz, donanmamız envanterinde bulunan, son derece gelişmiş sistemlere sahip, 8 adet gabya sınıfı firkateynden biridir. 1999 yılında Türk bayrağı toka edilerek hizmete giren gemimiz, adını şanlı Çanakkale destanının, kahramanlıklarla yazıldığı topraklardan almıştır. Sloganımız; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yazılan, Çanakkale destanı ve gemimizin ruhuyla özdeşleşen simgelerin bir bütünü olarak, geçmişten geleceğe denizlerin gururudur. TCG Gelibolu'da 200 civarı personel görev yapmaktadır. Toplam 4 bin 100 ton deplasmana sahip TCG Gelibolu, yaklaşık 138 metre boyu, 14 metre genişliği ile donanmamızın en büyük savaş gemilerinden birisidir. Gemimiz başta milli imkanlar ile geliştirilen, genesis komuta kontrol sistemi olmak üzere, gelişmiş silah ve sistemleri ile hava savunma, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi gibi temel harp nevilerini aynı anda icra edebilmekte ve 2 adet helikopteri konuşlandırabilmektedir. TCG Gelibolu 5 bin 400 deniz mili seyir siası ve 60 günlük erzak kapasitesi ile ikmal yapmaksızın, Türkiye'den ABD'ye intikal etme yeteneğine sahiptir" dedi.

Personelin rahatı için her şey düşünülmüş

Gemide, savaş sistemlerinin yanı sıra personelin rahat bir şekilde görev yapması için tüm sosyal imkanlar da bulunuyor. Subay, astsubay salonlarının yer aldığı gemide personel kitap okuyor, satranç oynuyor, spor yapıyor. Gemide küçük operasyonların yapılabildiği revir de yer alıyor, revirde askerlerin tedavilerini gerçekleştiren tabip subayı da görev yapıyor. Gemide aynı zamanda spor salonu da bulunuyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli unsurlarından biri olan TCG Gelibolu (F-493), modern harp teknolojisiyle donatılmış yapısı ve çok yönlü görev kabiliyetiyle Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücünü temsil etmeye devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TCG Gelibolu: Türk Deniz Kuvvetleri’nin Gururu - Son Dakika

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