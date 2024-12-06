TDBB Başkanı Altay: "2022'de İsrail tarafından haksız yere evi yıkılan Filistinli ailenin evini yeniden inşa ettik" - Son Dakika
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TDBB Başkanı Altay: "2022'de İsrail tarafından haksız yere evi yıkılan Filistinli ailenin evini yeniden inşa ettik"

TDBB Başkanı Altay: "2022\'de İsrail tarafından haksız yere evi yıkılan Filistinli ailenin evini yeniden inşa ettik"

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) iş birliğiyle İsrail rejimi tarafından haksız yere yıkılan Filistinli ailenin El Halil'deki evi yeniden inşa edildi.

06.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) iş birliğiyle İsrail rejimi tarafından haksız yere yıkılan Filistinli ailenin El Halil'deki evi yeniden inşa edildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin yıllardır Filistin'de sistematik olarak sürdürdüğü katliamlarını 6 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de soykırıma dönüştürdüğünü hatırlattı. Filistin halkının, yıllardır maruz kaldığı zulüm ve haksızlıklara rağmen direnişini onurlu bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Altay, "Katil rejim Batı Şeria'daki El Halil şehrinde 2022 yılında bir ailemizin evini haksız ve hukuksuz şekilde yıkmıştı. Bunun üzerine biz de Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile birlikte o dönem harekete geçerek ailemize yeni bir ev inşa edilmesi için El Halil Belediyesi ile protokol imzalamıştık. Yapılan protokolle ev tamamlanarak aileye teslim edildi. Ben projede emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

TDBB Başkanı Altay, Filistin'in sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlığın vicdan meselesi olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Katil devletin yıkım politikalarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak, onların haklarını savunmak ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermek bizim tarihi ve insani sorumluluğumuzdur. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zulme karşı adaletin, yıkıma karşı inşanın, umutsuzluğa karşı umudun savunucusu olmaya devam edeceğiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya olarak Filistinli kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm dünyada direnişin simgesi haline gelen Filistinli kardeşlerimize bir kez daha selam ve dua gönderiyoruz." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TDBB Başkanı Altay: '2022'de İsrail tarafından haksız yere evi yıkılan Filistinli ailenin evini yeniden inşa ettik' - Son Dakika

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