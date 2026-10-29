TDT Dışişleri Bakanları, Fidan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika
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TDT Dışişleri Bakanları, Fidan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelecek

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC dışişleri bakanları ile TDT Genel Sekreteri katılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlaması öngörülen toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishangulıyev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.

Kaynak: İHA
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