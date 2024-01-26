Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var Programı İstanbul\'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şehitleri anmak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla İstanbul'da "Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" programı gerçekleştirilecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde şehitleri anmak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla "Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" programı gerçekleştirilecek. 27 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek programda çok sayıda sanatçı, vatan savunmasında şehit olan askerleri anmak ve İsrail'in zulmü altındaki Filistin halkına destek olmak için sahne alacak. Programda ayrıca tüm geliri Gazze'ye gönderilmek üzere hayır çarşısı kurulacak. TDV gönüllülerinin el emeğiyle hazırladıkları ürünler hayır çarşısında satışa sunulacak. Hayır çarşısı saat 14.00'te, ezgi ve marş programı ise 19.00'da başlayacak.

Sanatçılar Murat Kekilli, Eşref Ziya, Aykut Kuşkaya, Mustafa Cihat, Grup Genç, Resul Aydemir, Fatih Koca, Necip Karakaya ve Hasan Özer'in yer alacağı programın sunuculuğunu ise Nur Haktan yapacak. Daha önce Ankara, Samsun, Diyarbakır ve Antalya'da gerçekleştirilen programın finali İstanbul'da yapılacak. - ANKARA