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Filistin'e yardım kampanyasına destek yağıyor - Son Dakika
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Filistin'e yardım kampanyasına destek yağıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına her kesimden destek geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan kampanya, il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Toplanan yardımlar, öğrenciler tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kampanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Filistin\'e yardım kampanyasına destek yağıyor
23.12.2023 - 13:00,
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "Özgür Filistin'in Yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. TOKİ Fırat Ortaokulu ve Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulunda Filistin için toplanan yardım, Okul Müdürü Muhammed Alataş ve Müdür Yardımcısı Tolga Tayyar öncülüğünde öğrenciler tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Filistin'e yardım kampanyasına destek yağıyor - Son Dakika


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