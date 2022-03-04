Tecer Dağı'nın zirvesinde "savaşa hayır" dediler - Son Dakika
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Tecer Dağı'nın zirvesinde "savaşa hayır" dediler

04.03.2022 00:57
Tecer Dağı'nın zirvesinde "savaşa hayır" dediler

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü üyeleri, 'Savaşa Hayır' etkinliği adı altında 2262 rakımlı Tecer Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü üyeleri, 'Savaşa Hayır' etkinliği adı altında 2262 rakımlı Tecer Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde sıra dağlardan biri olan 2262 rakımlı Tecer Dağı profesyonel dağcıların uğrak yeri oldu. Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü üyesi 27 kişilik ekip, zirveye kış tırmanışı gerçekleştirdi. 3 buçuk saat süren zorlu tırmanışın ardından zirvede Türk bayrağı açılarak hatıra fotoğrafı çekildi.

"Savaşa hayır diyoruz, hep barış olsun istiyoruz"

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Mehmet Baysal, güzel bir tırmanış etkinliği olduğunu belirterek, "Her hafta yaptığımız etkinliklerden birini de Tecer Dağı'na yaptık. Her yıl geleneksel olarak biz buraya bir kış, bir de bahar tırmanışı olarak iki sefer tırmanış yapıyoruz. Dağın özelliği dağ keçilerinin olması, endemik bitkilerin olması ve kaya yapısıyla doğa yürüyüşüne uygun olması. 27 kişilik ekiple katıldık. Gittiğimiz yere göre de değişiyor. Bazen orman yürüyüşleri falan yaptığımız zaman bu sayı 100'e kadar da çıkıyor. Tecer Dağı'na kış tırmanışıydı ama beklediğimiz kadar kar yoktu. Toplamda 3 buçuk saatte çıktık, 2 saatte de indik. Güzel bir etkinlik oldu. Bütün arkadaşlarımız zirve yaptı. Etkinliğimizin en büyük amacı 'Savaşa Hayır' etkinliği adı altında yaptık. Zirvede de bütün arkadaşlarımızla beraber savaşa hayır diyoruz, hep barış olsun istiyoruz" dedi. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tecer Dağı'nın zirvesinde 'savaşa hayır' dediler - Son Dakika


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